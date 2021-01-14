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بعد العصر.. تأجيل دفن جثمان صفوت الشريف

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بعد العصر.. تأجيل دفن جثمان صفوت الشريف بعد العصر.. تأجيل دفن جثمان صفوت الشريف

مصراوي Masrawy

01:13 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قررت أسرة الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، إقامة مراسم الدفن للجثمان بعد صلاة العصر بعد أن كان مقررا له عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

واكتفت الأسرة بالصلاة على الجثمان ودفنه في المقابر بمصر الجديدة، وإلغاء مراسم الجنازة، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأعلنت أسرة صفوت الشريف في وقت سابق اليوم أنها قررت الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة، وعدم إقامة جنازة واستقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة كما كان مقترحا بالأمس عقب الوفاة.

وأكدت أسرة صفوت الشريف، أن القرار يأتي في إطار حرصهم على اتباع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لاسيما في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.​

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مصراوي Masrawy

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