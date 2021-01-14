بطاقة 820 طنا.. البيئة: تسليم المحطة الوسيطة للمخلفات بدمنهور لمحافظة البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:​

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن لجنة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع سلمت المحطة الوسيطة بدمنهور إلى محافظة البحيرة، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وسرعة تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطة ومساحتها 2635م2 تخدم منطقة (حوش عيسى، دمنهور، المحمودية) بطاقة استيعابية للمخلفات 820 طن/ يوم يتم نقلها إلى مصنع حوش عيسى للمعالجة وإعادة التدوير، وسيتم نقل المرفوضات إلى مدفن بدر بالمحافظة الجار الانتهاء من تنفيذه.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وباعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020).​