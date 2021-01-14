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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة ل تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، من ضبط 3 أشخاص لإدارة شبكة لإعادة توزيع خدمات الإنترنت، وتوزيعها لعملائهم بمقابل مادي، مستخدمين أجهزة سلكية ولاسلكية بالمخالفة للقانون.

أكدت المعلومات والتحريات التي أشرف عليها اللواء طارق الزواوي، مدير الإدارة العامة ل تكنولوجيا المعلومات، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة توزيع خدمات الإنترنت، وإعادة توزيعها لعملائهم بمقابل مادي، مستخدمين أجهزة سلكية ولاسلكية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (2 جهاز "لاب توب" بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الواقعة، وملفات مدون بها أسماء عملائهم المستفيدين من الخدمة، جهاز كمبيوتر، و84 جهاز تقوية للشبكة "أكسسز بوينت"، وعدد من أجهزة "توزيع إنترنت إرسال واستقبال، برمجة ترددات"، و3 بطاقات بنكية، مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.