الداخلية تناشد قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء الطقس السيئ

كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة للمرور باتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع ما تشهده الفترة الحالية من تقلبات في الأحوال الجوية ورياح محملة بالأتربة وأمطار على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة ، وذلك حرصا على سلامة قائدي السيارات.

وتهيب وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية حفاظاً على سلامتهم.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد مجموعة من محافظات الدلتا أمطارا غزيرة خلال الساعات القادمة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط تنشط معه الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس من برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المحافظات تشمل: (البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، بورسعيد)، حيث تكون تحت تأثير السحب الممطرة، والتي قد تكون غزيرة أحيانا خلال الساعا​ت القادمة على أن تنتهي بنهاية اليوم.​