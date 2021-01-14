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الأمن يضبط 3 هاربين من سجن طنطا في 48 ساعة - وصور

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الأمن يضبط 3 هاربين من سجن طنطا في 48 ساعة - فيديو وصور الأمن يضبط 3 هاربين من سجن طنطا في 48 ساعة - وصور

مصراوي Masrawy

01:14 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 سجناء بعد 48 ساعة من هروبهم من سجن طنطا العمومي اختباءهم وسط الكتل السكنية بمحافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات الأمنية بأن كاميرات المراقبة لعبت دورًا كبيرًا في تحديد خط سير هروب سجناء طنطا العمومي، بالإضافة لتحريات المباحث عن تردد أشخاص غرباء على منطقتين سكنيتين فضلا عن العثور على ملابس السجن وأحذية السجناء الهاربين.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحصار الأمني الذي فُرض على محافظة الغربية وتشديد الإجراءات بالكمائن منع تسلل المتهمين خارج المحافظة، وكانت من أدوات الشرطة للوصول إلى مكان اختباء المتهمين وضبطهم.

وتبدأ الأجهزة الأمنية استجوابها للمتهمين الثلاثة لبيان تورط عناصر أمنية في واقعة الهروب أم لا والتي تجرى بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

القبض على أول الهاربين جاء عن طريق تمركز أمني إلقاء القبض على المسجون محمد ميلاد محمود ميلاد نصر، 30 عام، وشهرته "محمد المصري" أحد المساجين الهاربين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليه بالإعدام وتحرر المحضر وأخطرت النيابة، كما ورد إخطار بتحديد مكان المتهم الثاني والثالث وأمكن ضبطهم فى مأمورية أمنية.

وتباشر نيابة غرب طنطا الكلية التحقيق في واقعة هروب المساجين الثلاثة، وشكلت فريق من خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي، لكشف ملابسات الحادث.

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