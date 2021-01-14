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"القرشي" يتفقد مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية

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حثّ على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمنسوبي الخدمات الصحية

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم الخميس مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية، يرافقه عدد من مدراء العموم ومدراء الإدارات ذات العلاقة، وكان في استقبالهم الدكتور فؤاد الشعيبي مدير الشؤون الطبية ومدير برنامج الخدمات الصحية بالإنابة.

بدأت الزيارة بتفقد الوحدات السكنية بحي رضوى 4 و5 وحي النخيل 2 وحي العزيزية واستمع القرشي ومرافقوه لشرح عنها من مدير الخدمات المساندة كما استمع لشرح عن أعمال الصيانة والتشغيل لهذه المرافق من مدير الشؤون الفنية والتشغيل والصيانة، ورئيس قسم الأعمال المدنية.

وزار القرشي مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المشيريف واستمع لشرح وافٍ من رئيس المركز، وتفقد وحدة الصحة المهنية واستمع لشرح من رئيس الوحدة وما تقدمه من خدمات مثل الفحص الطبي ما قبل التوظيف والفحص الطبي الدوري المهني والتطعيمات الدورية وتشخيص وعلاج الإصابات والأمراض المهنية المختلفة والتثقيف والتدريب لبرامج الأمان في مكان العمل.

وحث خلال الزيارة على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمنسوبي برنامج الخدمات الصحية.

وتأتي زيارة القرشي لمرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية تأكيداً على الاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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