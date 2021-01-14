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: تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا للتداول

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روسيا: تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا للتداول : تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا للتداول

مصراوي Masrawy

01:25 م الخميس 14 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تجهيز أكثر من 1.6 مليون جرعة من لقاح المستجد للتداول في ، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب سيزداد إنتاج اللقاحات وتوريدها إلى المناطق الروسية المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت حول الاستعدادات لبدء التطعيم الشامل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس /الأربعاء/ أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل توجد ضرورة للانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.

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