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60 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الكولة في سوهاج- صور

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60 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الكولة في سوهاج- صور 60 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية الكولة في سوهاج- صور

مصراوي Masrawy

01:20 م الخميس 14 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

تفقد حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج، اليوم الخميس، قرية الكولة للوقوف على السبب الرئيسي في مشكلة ارتفاع نسبة المياه الجوفية، وإغراقها عدد من شوارع القرية، استجابة لاستغاثات المواطنين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه جرى التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على الأسباب الفعلية وعمل اللازم لحل المشكلة.

وأكد "حبارير" أنه بعد معاينة مهندسي وفنيي شركة مياه الشرب والصرف الصحي تبين أن السبب الفعلي في وجود المياه الجوفية بالقرية هو عدم استكمال مشروع الصرف الصحي، وهو ما نتج عنه تزايد المياه الجوفية في بعض المناطق بصورة كبيرة.

وأشار "حبارير" إلى أن بعرض الموقف على اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قرر توفير 60 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية، وإزالة أسباب شكوى المواطنين وتضررهم المستمر من المياه الجوفية.

وأضاف "حبارير" أنه بعد قرار محافظ سوهاج بتوفير الاعتماد المالي، جرى إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للبدء الفوري والعمل لاستكمال المشروع.

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