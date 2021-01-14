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"الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط

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"الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط "الشبار الأخضر" ينافس البوري في سوق السمك بدمياط

مصراوي Masrawy

01:14 م الخميس 14 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

شهد سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الخميس، إقبال العشرات من الأهالي على شراء أسماك "البلطي الجوابي" المعروفة في المحافظة باسم "الشبار الأخضر"، في الوقت الذي سجل فيه سعر الكيلو حوالي 50 جنيهًا، تزامنًا مع توافر أصناف متعددة.

وقال أحد تجار الأسماك إن كيلو "القاروص" بلغ سعره 140 جنيهًا، واستقر "البوري" عند 70 جنيهًا "كبير"، والدنيس 140 جنيهًا للكيلو، والهليلي 120 جنيهًا.

وتراجع سعر البطارخ ليصل إلى 450 جنيهًا، بينما الجران سجل 40 جنيهًا للكيلو، و30 جنيهًا للسردين، و80 جنيهًا للبربروني، و90 جنيهًا للسهيلي، و80 جنيهًا للسبيط، وتراوح سعر الجمبري من 90 جنيهًا إلى 240 جنيهًا للكيلو، بحسب الحجم.

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