أخبار عاجلة

برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة -
سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب البيطري في جامعة أسيوط

Print
تعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب البيطري في جامعة أسيوط تعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب البيطري في جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

01:04 م الخميس 14 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين رؤساء لثلاثة أقسام بكلية الطب البيطري بالجامعة.

تضمنت القرار تعيين الدكتورة ضحى يحيى أحمد الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم البيطرية رئيسًا للقسم، وتجديد تعيين الدكتورة أمل سيد محمد سيد الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بالكلية بالعمل رئيسًا للقسم لمدة عامين لكل منهما.

وشملت القرار تجديد تعيين الدكتور أحمد عبدالهادى محمد حسانين الكامل الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها رئيسًا للقسم لمدة 3 أعوام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية