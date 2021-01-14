تعيين 3 رؤساء أقسام بكلية الطب البيطري في جامعة أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين رؤساء لثلاثة أقسام بكلية الطب البيطري بالجامعة.

تضمنت القرار تعيين الدكتورة ضحى يحيى أحمد الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم البيطرية رئيسًا للقسم، وتجديد تعيين الدكتورة أمل سيد محمد سيد الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بالكلية بالعمل رئيسًا للقسم لمدة عامين لكل منهما.

وشملت القرار تجديد تعيين الدكتور أحمد عبدالهادى محمد حسانين الكامل الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها رئيسًا للقسم لمدة 3 أعوام.