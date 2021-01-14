المؤبد لمزارع متهم في واقعة قتل وإصابة 3 أشخاص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، حكمها بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد، لاشتراكه مع آخرين سبق محاكمتهم فى قتل مواطن والشروع فى قتل 2 آخرين بقرية كفر شلشلمون بسبب خلافات بينهم.

كان مدير أمن الشرقية، قدتلقى إخطارًا بوصول "أحمد.س.ع" للمستشفى المركزى بمنيا القمح، جثة هامدة وإصابة 2 آخرين، وتبين من التحريات قيام "وائل.ح.ع" مزارع، واثنين آخرين سبق محاكمتهم بالاعتداء على المجني عليهم داخل مسكنهم بالأسلحة الآلية، لوجود خلافات بينهم.