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إحالة مسئول بالضرائب العامة للمحاكمة التأديبية في الشرقية

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إحالة مسئول بالضرائب العامة للمحاكمة التأديبية في الشرقية إحالة مسئول بالضرائب العامة للمحاكمة التأديبية في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 14 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة خامس الزقازيق الإدارية، بمحافظة الشرقية، إحالة "ع.م.ع" مسئول بالوحدة الحسابية بمنطقة الضرائب العامة للمحاكمة التأديبية، وإبعاده عن الأعمال المالية حفاظًا على المال العام.

وتبين خلال التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها مصلحة الضرائب العامة، أن الموظف استولى بدون وجه حق على بعض المستحقات للعديد من العاملين بالمنطقة، باقتطاع أجزاء من تلك المستحقات المالية، حتى لا يمكن اكتشافها وإدخالها فى حسابه الخاص بدلًا من حسابات المستحقين حتى جرى اكتشافه، وتقديم مذكرة بالمبلغ وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه، في القضية رقم 520 لسنة 2020.

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