"أمانة عسير" تنهي أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة 95%

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بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية حرصاً على سلامة الزوار والمتنزهين

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية الساحل أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد أن تعرضت لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تقرر إغلاق الواجهة والبدء بأعمال الصيانة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغطاء النباتي والمرافق الأخرى بالواجهة؛ حرصاً على سلامة الزوار والمتنزهين.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم؛ حتى انتهاء أعمال التنسيق بين الأمانة وشركة الكهرباء السعودية للمعالجة وصيانة بعض أعمدة الكهرباء التابعة للشركة، والتأكد من سلامة الكابلات والتوصيلات الكهربائية ومعالجة المتضرر منها، مؤكداً أن إجراء الإغلاق جاء بشكل مؤقت لتتمكن بلدية الساحل من إعادة تهيئة الواجهة ومرافقها والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بها؛ حفاظاً على سلامة الزوار والمتنزهين.

وأشار "الحميدي" إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات، وتم التوجيه بدعم بلدية الساحل في أعمالها بالواجهة البحرية بكل الكوادر البشرية والآليات لاحتواء آثار الأمطار، موضحاً أن الأضرار التي تعرضت لها الواجهة شملت عدداً من الأكشاك والمرافق.

وأكد أنه لم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في الواجهة البحرية حالياً؛ لوجود شبكة تصريف مياه على كامل المشروع، موضحاً أنه يتم حالياً العمل للتأكد من سلامة المرافق بالواجهة البحرية تمهيدا لتشغيلها واستقبال الزوار بالتنسيق مع شركة كهرباء السعودية.

جدير بالذكر أن أمين منطقة عسير وجّه الأمانة وعدداً من بلديات المنطقة بدعم جهود وأعمال بلدية الساحل؛ نظراً لكمية المياه التي هطلت مؤخراً، إضافة إلى دعم أعمال تهيئة الواجهة البحرية وإعادة فتحها للزوار والمتنزهين بعد التأكد من سلامة كل مرافقها واكتمال الخدمات بها.

أمانة منطقة عسير