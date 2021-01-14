أخبار عاجلة

برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة -
سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمانة عسير" تنهي أعمال تهيئة الواجهة البحرية بنسبة 95%

Print
بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية حرصاً على سلامة الزوار والمتنزهين

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية الساحل أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد أن تعرضت لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تقرر إغلاق الواجهة والبدء بأعمال الصيانة، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغطاء النباتي والمرافق الأخرى بالواجهة؛ حرصاً على سلامة الزوار والمتنزهين.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم؛ حتى انتهاء أعمال التنسيق بين الأمانة وشركة الكهرباء للمعالجة وصيانة بعض أعمدة الكهرباء التابعة للشركة، والتأكد من سلامة الكابلات والتوصيلات الكهربائية ومعالجة المتضرر منها، مؤكداً أن إجراء الإغلاق جاء بشكل مؤقت لتتمكن بلدية الساحل من إعادة تهيئة الواجهة ومرافقها والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بها؛ حفاظاً على سلامة الزوار والمتنزهين.

وأشار "الحميدي" إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات، وتم التوجيه بدعم بلدية الساحل في أعمالها بالواجهة البحرية بكل الكوادر البشرية والآليات لاحتواء آثار الأمطار، موضحاً أن الأضرار التي تعرضت لها الواجهة شملت عدداً من الأكشاك والمرافق.

وأكد أنه لم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في الواجهة البحرية حالياً؛ لوجود تصريف مياه على كامل المشروع، موضحاً أنه يتم حالياً العمل للتأكد من سلامة المرافق بالواجهة البحرية تمهيدا لتشغيلها واستقبال الزوار بالتنسيق مع شركة كهرباء السعودية.

جدير بالذكر أن أمين منطقة عسير وجّه الأمانة وعدداً من بلديات المنطقة بدعم جهود وأعمال بلدية الساحل؛ نظراً لكمية المياه التي هطلت مؤخراً، إضافة إلى دعم أعمال تهيئة الواجهة البحرية وإعادة فتحها للزوار والمتنزهين بعد التأكد من سلامة كل مرافقها واكتمال الخدمات بها.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أبو الغيط": رعاية السعودية لتشكيل الحكومة اليمنية بادرة إيجابية لإنهاء الانقسام

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"أمير الرياض" يتوّج 6 إدارات في "أرامكو السعودية" فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

"نزاهة" السعودية تفصح عن 5 قضايا تنطوي على فساد مالي

شبكة عيون الإخبارية