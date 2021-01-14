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إغلاق بوابات سد وادي حلي بالقنفذة بعد تصريف 40 مليون م3

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رافد اقتصادي مهم للمزارعين وبه محطة تنقية لإمداد عدة مدن بالمياه

إغلاق بوابات سد وادي حلي بالقنفذة بعد تصريف 40 مليون م3

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس، بوابات سد وادي حلي بعد تصريف 5 مليون م3 لمدة 12 يوماً، حيث تم تصريف كمية 40 مليون م3 للمزارعين بداية من 1/ 3/ 1442 حتى اليوم.

ومنذ فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، بالإضافة لكونه رافداً اقتصادياً للمزارعين في زراعة أراضيهم، وإنتاج أجود الحبوب والثمار، وكذلك تنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون م3، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول القمة 179 متراً، وزود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة سد وادي حلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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