مقاولو حائل: إنشاء الديوانية سيسهم في إطلاق مرحلة جديدة بقطاع المقاولات

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طالبوا بمنحهم الثقة بالعمل خارج المنطقة والقضاء على سيطرة الأجانب

أكد عدد من المقاولين في حائل أن إنشاء ديوانية للمقاولين بغرفة حائل، وبحسب ما أعلنه، أمس، عضو مجلس إدارة غرفة حائل رئيس لجنة قطاع المقاولات محمد اللحيدان، سيسهم في إطلاق مرحلة جديدة لقطاع المقاولات بالمنطقة، يعرف من خلالها صغار المقاولين المطالبات الفنية والقانونية لحفظ حقوق المالك والمقاول بعد التشاور مع المقاولين المخضرمين في السوق الحائلي.

وأشاروا إلى أن ما ذكره" اللحيدان" من أن الديوانية ستناقش هموم المقاولين والعوائق والعقبات التي تعترض القطاع بشكل عام والسعي لحلها، سيسهم بدفع عجلة القطاع بما يحقق ثقة المواطن بمقاولي المنطقة لاسيما أن المنطقة مقبلة على تنفيذ مشاريع حيوية كبيرة، تقوم بإنشائها شركات مقاولات خارج المنطقة، الأمر الذي يؤكد أن ثقة بعض الجهات في المقاول الحائلي ما زالت ضعيفة جداً، متطلعين إلى ان تمنح لهم تلك الديوانية الثقة بالعمل من خلال الإنشاءات خارج المنطقة بعد أن يتدارك المقاولون بعض الأخطاء التي يقع بها.

وتطلع المقاولون إلى أن تسهم تلك الديوانية بمناقشة سيطرة الأجانب على القطاع، وتضرر المقاولين من ذلك والعمل من خلال الديوانية على الحد منه، والعمل على مناقشة وتنظيم العقود بين أطراف العلاقة.

وعلى صعيد المستفيد الأول من القطاع خشي بعض المواطنين من أن تلك الديوانية قد تؤدي إلى تنسيق بعض المقاولين واحتكار السعر وتوحيده لرفع السعر على المواطن مؤكدين أهمية توعية رئيس لجنة قطاع المقاولات بالغرفة للمقاولين بعدم العمل على احتكار السوق أو العمل على ما من شأنه الإضرار بالمواطن كونه اللبنة الأساسية في قطاع المقاولات بالمنطقة والعمل على إيجاد آليات فاعلة وحقيقية لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على القطاع خاصة عندما يُرى أن الأجانب يتحكمون بشكل كبير في ذلك القطاع واسعاره، وأنهم يتواصون على ذلك فيما بينهم.

وأشار رئيس لجنة قطاع المقاولات بغرفة حائل إلى أن اللجنة تدرس مواكبة عصر التقنية الحديثة في هذا القطاع وإطلاق مبادرات جديدة في تقنيات البناء والمصانع الممولة من الإسكان في المنطقة وتمكين رواد الأعمال فيها، مشيرا إلى أن هناك دوافع قوية وتحديات كبيرة وإيجابية لصنع العوائق والعقبات نجاحات في قطاع المقاولات المختلفة للشباب في حائل.

وأضاف: أن اللجنة ستقيم عدداً من البرامج والندوات التثقيفية والتوعوية عن الغش التجاري والاستدامة في قطاع الاسكان والانشاءات، إضافة لإقامة العديد من ورش العمل والدورات والندوات والمؤتمرات والمعارض المختصة في القطاع.

حائل ديوانية للمقاولين