ضمن سلسلة "رؤية للنشء".. الأوقاف وهيئة الكتاب تصدران "حكايات فردوس وسماحة"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابا بعنوان "حكايات فردوس وسماحة" للسيناريو الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، ورسوم عبدالرحمن بكر؛ وذلك ضمن سلسلة "رؤية للنشء".

يذكر أن سلسلة "رؤية للنشء" هي سلسلة تصدرها وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وتهدف إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية وتقديم زاد معرفي وثقافي يسهم في تكوين شخصية النشء وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة.​