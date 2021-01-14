أخبار عاجلة

برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة -
سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ضمن سلسلة "رؤية للنشء".. الأوقاف وهيئة الكتاب تصدران "حكايات فردوس وسماحة"

Print
ضمن سلسلة "رؤية للنشء".. الأوقاف وهيئة الكتاب تصدران "حكايات فردوس وسماحة" ضمن سلسلة "رؤية للنشء".. الأوقاف وهيئة الكتاب تصدران "حكايات فردوس وسماحة"

مصراوي Masrawy

01:01 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابا بعنوان "حكايات فردوس وسماحة" للسيناريو الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، ورسوم عبدالرحمن بكر؛ وذلك ضمن سلسلة "رؤية للنشء".

يذكر أن سلسلة "رؤية للنشء" هي سلسلة تصدرها وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، وتهدف إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية وتقديم زاد معرفي وثقافي يسهم في تكوين شخصية النشء وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية