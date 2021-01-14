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الأرصاد: أمطار تصل حد الغزارة على 6 محافظات خلال ساعات

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الأرصاد: أمطار تصل حد الغزارة على 6 محافظات خلال ساعات الأرصاد: أمطار تصل حد الغزارة على 6 محافظات خلال ساعات

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد مجموعة من محافظات الدلتا أمطارا غزيرة خلال الساعات القادمة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط تنشط معه الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس من برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المحافظات تشمل: (البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، بورسعيد)، حيث تكون تحت تأثير السحب الممطرة، والتي قد تكون غزيرة أحيانا خلال الساعا​ت القادمة على أن تنتهي بنهاية اليوم.​

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