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وفد سوداني رفيع المستوى يزور

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وفد سوداني رفيع المستوى يزور مصر وفد سوداني رفيع المستوى يزور

مصراوي Masrawy

12:47 م الخميس 14 يناير 2021

الخرطوم- (د ب أ):

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الخميس إلى ، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

ويرافقه في الزيارة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف .

ووفقا لما ذكرته صفحة مجلس السيادة عبر فيسبوك، فإن الزيارة تأتي "لبحث مسار العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتأتي الزيارة وسط استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وكذلك وسط توترات حدودية بين السودان وإثيوبيا.

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