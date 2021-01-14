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مواطنة من ذوي الهمم تهدي محافظ المنوفية مصحفًا تقديرًا لجهوده- صور

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مواطنة من ذوي الهمم تهدي محافظ المنوفية مصحفًا تقديرًا لجهوده- صور مواطنة من ذوي الهمم تهدي محافظ المنوفية مصحفًا تقديرًا لجهوده- صور

مصراوي Masrawy

12:46 م الخميس 14 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أهدت مواطنة من ذوي الهمم "مصحفًا وبانر"، للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم ذوي الهمم، وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والحصول على حقوقهم.

وبعثت الفتاة برسالة شكر للمحافظ جاء فيها: "ياريت الكل يتعلم التواضع والإنسانية من رمز التواضع والإنسانية والعطاء وجبر الخواطر وسند الغلابة محافظ المنوفية"، مؤكدة على جهوده المبذولة في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لذوي الهمم والحالات الإنسانية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه اللافتة الطيبة مقدمًا الشكر للمواطنة سناء عراقي، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية، للتعرف على مشاكلهم والإسهام في حلها.

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