التنسيق مع الجيش.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

يأتي ذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وشدد "شعراوي"، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وكشف التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتي الإسكندرية وكفرالشيخ.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مستوى المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه و جاري الآن العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع بالمحافظة وجار المتابعة، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفرالشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافظات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأشار اللواء شعراوي إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها لسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء وتوفير فرق التدخل السريع.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأكد اللواء شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم " الواتس أب" على ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكتروني: (Info@mld.gov.eg ).​