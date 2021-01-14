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النقض تقضي بتخفيف حُكم بطرس رؤوف غالي إلى السجن 7 سنوات بقضية "إخفاء الآثار"

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النقض تقضي بتخفيف حُكم بطرس رؤوف غالي إلى السجن 7 سنوات بقضية "إخفاء الآثار" النقض تقضي بتخفيف حُكم بطرس رؤوف غالي إلى السجن 7 سنوات بقضية "إخفاء الآثار"

مصراوي Masrawy

12:48 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن بطرس رؤوف بطرس غالي على حُكم الجنايات (أول درجة) بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة إخفاء قطع أثرية داخل منزله، وقررت تخفيف الحُكم إلى السجن 7 سنوات وتأييد تغريمه 5 ملايين جنيه.

وكان المحامي بالنقض سمير الحناوي، دفاع المتهم، دفع في مذكرة الطعن بأن محكمة الجنايات لم تستمع للشهود أو مرافعتهم وحجزت القضية للحكم، بالإضافة إلى أن حُكم الجنايات شابه الخطأ في تطبيق القانون بأن عاقبت المحكمة المتهم بالمشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين، فيما ينص القانون على العقوبة هي السجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولذا يستوجب نقض الحُكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي قضت في 15 فبراير 2020 بمعاقبة بطرس رؤوف غالي بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 5 ملايين جنيه بقضية إخفاء قطع أثرية.

وأسندت النيابة للمتهم بطرس غالي في القضية تهمة إخفاء قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

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