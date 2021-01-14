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"أمانة مكة" تعلن عن تأهيل لشركات التطهير العاملة دون ترخيص

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"أمانة مكة" تعلن عن تأهيل لشركات التطهير العاملة دون ترخيص "أمانة مكة" تعلن عن تأهيل لشركات التطهير العاملة دون ترخيص
شهادات تُمكّنهم من الممارسة وإبرام التعاقدات مع المنازل والمنشآت

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة الخدمات -الإدارة العامة للإصحاح البيئي، عن رغبتها في تأهيل المؤسسات والشركات التجارية التي تقوم بأعمال المكافحة والتطهير وتنظيف خزانات المياه دون ترخيص أو ضمن تراخيص التشغيل والصيانة والنظافة وخلافة، وذلك بمنحهم شهادات تأهيل تُمكِّنُهم من العمل النظامي داخل الحدود الإدارية لأمانة العاصمة المقدسة، وإبرام العقود الرسمية مع أصحاب المنازل والفنادق والشقق السكنية والمنشآت الأخرى.

وأوضحت الأمانة في إعلانها مجال الأنشطة المراد تأهيلها لمكافحة آفات الصحة العامة كالبعوض والقوارض والثعابين والعقارب والحشرات بأنواعها والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه؛ للحد من انتشار هذه الأنواع من الآفات الضارة، ومكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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