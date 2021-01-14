الصين: نعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وإن الولايات المتحدة "ستدفع ثمنا باهظا" لما وصفه بـ "تصرفاتها الخاطئة" حيال القضايا المتعلقة بمنطقة تايوان الصينية.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إجراء مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت محادثة بالفيديو مع زعيمة تايوان تساي إينغ وين، بعد إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها كرافت لتايوان.

وأضاف جيان "هناك صين واحدة في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين، وإن ذلك حقيقة يقرها المجتمع الدولي".

وتابع أن "الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التدخل في شؤونها الداخلية" معتبرا أن تصرفات "كرافت انتهكت بشدة مبدأ صين واحدة، والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأن الصين ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".