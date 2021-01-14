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اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في الفلبين

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اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في الفلبين اكتشاف سلالة كورونا البريطانية في الفلبين

مصراوي Masrawy

12:12 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، الخميس، اكتشاف السلالة البريطانية من المستجد في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة " اليوم" على موقعها الإلكتروني: "بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2 السلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد".

واكتُشِفت السلالة الجديدة، لدى مواطن فلبيني قدم من الإمارات يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.

وإجمالًا، اكتُشِف حتى اليوم 492700 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الفلبين، وتعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا.

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مصراوي Masrawy

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