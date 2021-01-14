سانت كاترين تستقبل 3 آلاف زائر مصري في أسبوع

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت مدينة سانت كاترين، 3250 زائرًا مصريًا خلال أسبوع، للاستمتاع بالطقس خلال فصل الشتاء، وزيارة المعالم السياحية.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، إن سانت كاترين استقبلت خلال أسبوع 3 آلاف زائر مصري، و 250 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، وجرى تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس المدينة، أن حركة السياحة الداخلية تنعش مدينة سانت كاترين بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وإغلاق المدارس والجامعات، ويجري تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والالتزام بالعمل بنسبة تشغيل 50%، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم المستمر.

وأوضح أن دير سانت كاترين مغلق ويقتصر فقط على الكهنة، ولم يجري ادراجه ضمن البرنامج السياحي بالمدينة.

ويتضمن البرنامج السياحي للزائرين صعود جبل موسى، وجبل المناجاة، وتناول الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات، وزيارة محمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

وعن حالة الطقس بالمدينة، قال رئيس المدينة إن حالة الطقس مستقرة و على مدار اليوم وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي مساءًا حتى تصل إلى 5 درجات ليلًا بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أنه يجرى تفويج السياح كل فوج تحت رعاية دليل بدوي، وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية، الخاصة بتأمين كل فوج على أعلى مستوى.