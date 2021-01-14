استبعاد مدير عام المواقف بالفيوم بسبب سوء الخدمة

مصراوي Masrawy
12:24 م الخميس 14 يناير 2021
الفيوم– حسين فتحى:
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي بالمحافظة، لتقصيره فى آداء مهام عمله، وعدم المتابعة الدورية وسوء مستوى الخدمات وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة وعدم الانضباط.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالعديد من مواقف الأجرة والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.
وشملت جولة المحافظ مجمع مواقف "الفيوم- القاهرة"، وموقف سيارات سنورس وطامية أسفل الكوبري العلوي.
ورصد المحافظ خلال جولته عدم الانضباط داخل المواقف، فضلًا عن وجود تراكمات للقمامة وسوء مستوى النظافة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى سيارات الأجرة المخالفة والتي تعمل بخط "الفيوم- المنيب".