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استبعاد مدير عام المواقف بالفيوم بسبب سوء الخدمة

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استبعاد مدير عام المواقف بالفيوم بسبب سوء الخدمة استبعاد مدير عام المواقف بالفيوم بسبب سوء الخدمة

مصراوي Masrawy

12:24 م الخميس 14 يناير 2021

الفيوم– حسين فتحى:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد مدير عام المواقف ومشروع النقل الجماعي بالمحافظة، لتقصيره فى آداء مهام عمله، وعدم المتابعة الدورية وسوء مستوى الخدمات وحالة النظافة العامة بالمواقف، ووجود تراكمات للقمامة وعدم الانضباط.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالعديد من مواقف الأجرة والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من عدوى المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة لمستقلي المركبات.

وشملت جولة المحافظ مجمع مواقف "الفيوم- القاهرة"، وموقف سيارات سنورس وطامية أسفل الكوبري العلوي.

ورصد المحافظ خلال جولته عدم الانضباط داخل المواقف، فضلًا عن وجود تراكمات للقمامة وسوء مستوى النظافة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى سيارات الأجرة المخالفة والتي تعمل بخط "الفيوم- المنيب".

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مصراوي Masrawy

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