غدًا.. وزير السياحة والآثار يفتتح معبد إيزيس بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، غدًا الجمعة، معبد إيزيس بأسوان بعد ترميمه.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة، أن معبد إيزيس من أجمل المعابد المصرية، ولم يكن مفتوحًا للزيارة، واستمر العمل على ترميمه عامين.

وشملت الأعمال في معبد إيزيس ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى.

بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، والرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.