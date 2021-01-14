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إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

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إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

12:23 م الخميس 14 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إغلاق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ.

وتتعرض سواحل الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لموجة من الطقس غير المستقر مصحوبة بعواصف وارتفاع في أمواج البحر إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن، تزامنًا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

وشدد "شاهين" على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن.

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