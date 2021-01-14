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المتهم بذبح ابنته في القليوبية: "قولتلها هاقتلك واخلص من عاري مصدقتنيش"

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المتهم بذبح ابنته في القليوبية: "قولتلها هاقتلك واخلص من عاري مصدقتنيش" المتهم بذبح ابنته في القليوبية: "قولتلها هاقتلك واخلص من عاري مصدقتنيش"

مصراوي Masrawy

12:11 م الخميس 14 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بذبخ ابنته بسكين، وإلقاء جثتها على طريق رشاح "شركس- صنافير" في قليوب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للأب تهمة القتل العمد، واصطحب فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة، لتمثيل الجريمة.

واعترف المتهم "ع.م.ع" 48 عامًا، بائع متجول، بارتكاب الواقعة لـ"غسل عاره" على حد قوله.

وقرر الأب أن ابنته تقيم بمنزله منذ عام عقب انفصالها عن زوجها، وخلال تلك الفترة اعتادت الخروج لأيام والعودة من تلقاء نفسها، ومنذ 3 أسابيع تقريبًا تركت المنزل لأيام فقرر التخلص منها بقتلها.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه توعدها بالقتل أكثر من مرة أمام والدتها "ف.ن.ا" 40 عامًا، بائعة متجولة، لتلويثها سمعة العائلة.. على حد قوله.

وتابع في التحقيقات، أنه علم أنها تتردد بشكل يومي على منطقة كوبري قصر النيل في القاهرة، وترافق عدد من الشبان، وأن والدتها سافرت إلى القاهرة وعادت بها، وفور وصولها اصطحبها للخارج بحجة التحدث إليها، دون علم والدتها، وعقب وصولهما لمكان الواقعة دفعها أرضًا وطعنها في رقبتها بسلاح أبيض سكين، وترك جثتها بالمكان بعد أن تأكد من موتها.

وأضاف بأنه تخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بأحد مصارف المياه، وبسؤال والدة المجني عليها أكدت عدم علمها بالواقعة إلى أن عثر على جثة ابنتها.

كان العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مذبوحة من الرقبة، وملقاة بجانب الطريق.

وتبين أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، فجرى القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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