أول قرار من وزيرة الصحة بشأن حريق ورشة الأثاث بالعباسية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق المحدود الذي نشب في ورشة دهانات الأثاث الخشبي بالورشة المركزية لوزارة الصحة والسكان بالعباسية، ومعرفة أسبابه.

كانت الوزارة أعلنت اليوم الخميس، السيطرة على الحريق، مؤكدة أنه لا يوجد أي أضرار لحقت بمخازن الأدوية أو المستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة، حيث تم إسعاف 8 حالات بموقع الحادث وغادرت، كما تم نقل حالة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية حيث تعاني من اختناق وحالته الصحية مستقرة.

وتابع مجاهد أنه فور نشوب الحريق تم التعامل معه من خلال طفايات الحريق بالمكان وإبلاغ إدارة الحماية المدنية والتى قامت بدورها بالسيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، مشيرا إلى أن التلفيات والخسائر المادية محدودة.​