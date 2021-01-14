"مستقبل وطن" يحصد رئاسة 18 لجنة من أصل 25 تحت قبة البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشف تشكيل لجان مجلس النواب، البلغ عددها 25 لجنة حصول حزب مستقبل على رئاسة 18 لجنة والنواب المعينين بقرار جمهوري على رئاسة 5 لجان والمستقلين على رئاسة لجنة، ومن الأحزاب الأخرى حصل حزب الحرية المصري على لجنة وحيدة.

وحصدت سيدتان رئاسة لجنتي السياحة والطيران، والثقافة والإعلام، في حين ترأس علاء عابد لجنة النقل والمواصلات بدلًا من حقوق الإنسان، وعاطف ناصر لجنة الاقتراحات والشكاوى والذي كان يشغل في البرلمان السابق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وترأس لجنة الشئون العربية يسري المغازي والذي كان يشغل وكيل لجنة الإسكان في البرلمان السابق، بينما أصبح الدكتور أسامة العبد وكيلاً للجنة الشئون الدينية بعد أن كان رئيسها على مدار 5 سنوات في البرلمان السابق، حيث أصبح رئيسها الدكتور علي جمعة.​