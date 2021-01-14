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أول توجيه من مدبولي للحكومة بشأن التعامل مع مجلس النواب الجديد

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أول توجيه من مدبولي للحكومة بشأن التعامل مع مجلس النواب الجديد أول توجيه من مدبولي للحكومة بشأن التعامل مع مجلس النواب الجديد

مصراوي Masrawy

12:15 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس على اختيارهما، مؤكداً أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بتشريف الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 27، والتي تستضيفها خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، والإعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفي هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيداً بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، في ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار ، مؤكداً على أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم إنجازه من حجم أعمال تم تنفيذها في الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم في حماية تلك الفرق والمشاركين من الإصابة بفيروس كورونا، مقدماً الشكر كذلك لكافة الوزراء المعنيين المشاركين في تنظيم البطولة، والذين أسهموا في أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التي كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في هذه البطولة. ​

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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