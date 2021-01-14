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"تم إخماده ويجري تبريده".. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة

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"تم إخماده ويجري تبريده".. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة "تم إخماده ويجري تبريده".. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة

مصراوي Masrawy

12:02 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد نصار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عمليات إطفاء الحريق المحدود الذي نشب صباح اليوم بورشة صيانة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة بمنطقة السكة البيضاء بالوايلي.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأي مبنى أو منشأة أخرى.

رافق المحافظ أثناء تفقده للحريق اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق وعلى الفور انتقل لمكان الحادث مسئولي الحماية المدنية والحي وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وتجري حاليًا عمليات تبريده.​

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