★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثات 3 منتخبات مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر، وانطلقت فعالياتها مساء أمس الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الضيوف.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن بعثات منتخبات (أورجواي، سويسرا، البحرين) تصل خلال الساعات القادمة، بإجمالي عدد يتجاوز 84 شخصًا، وأيضا باقي بعثة فريق تشيلي الذي وصل قبل يومين، حيث تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول هذه المنتخبات، وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.

كما تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة؛ للتأكد من خلوها من أي عدوى.​