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ممثلو الهيئات البرلمانية: رشاد لـ مستقبل وطن.. وأبوالعلا الإصلاح والتنمية.. والفيومي لـ الحرية

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ممثلو الهيئات البرلمانية: رشاد لـ مستقبل وطن.. وأبوالعلا الإصلاح والتنمية.. والفيومي لـ الحرية ممثلو الهيئات البرلمانية: رشاد لـ مستقبل وطن.. وأبوالعلا الإصلاح والتنمية.. والفيومي لـ الحرية

مصراوي Masrawy

11:44 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب لنوابها داخل المجلس في دور الانعقاد الأول، بناءً على إخطار من رؤساء الأحزاب.

وقال جبالي، خلال الجلسة الإجرائية، اليوم الخميس، إن حزب مستقبل وطن اختار المهندس أشرف رشاد الشريف مُمثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأضاف أن حزب الإصلاح والتنمية اختار الدكتور أيمن أحمد حسين أبوالعلا ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، فيما اختار حزب الحرية محمد عطية الفيومي ممثلا لهيئته البرلمانية.​

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