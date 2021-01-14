الإمارات عن انفجار بمركز تابع لسفارتها في بنجلاديش: "حادث عرضي"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نفت السلطات الإماراتية، الخميس، ما تم تداوله من تقارير عن وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارتها في بنجلاديش، مؤكدة أن الحادث عرضي وفقا للتحقيقات الأولية.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)على حسابها الرسمي عبر تويتر، الخميس، بتويتر، فإن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف".

وتتعاون السفارة الإماراتية في بنجلاديش، مع السلطات المحلية لإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.