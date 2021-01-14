أخبار عاجلة

احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
"تلغرام" يعلن حجب مئات المنشورات الداعية للعنف في الولايات المتحدة -
تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر يواصل تحضيراته في جدة -
"روتانا" تستضيف "أم أحمد" بعد مبادرتها بإزالة نفايات متنزه الخشعة -
سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون -
"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس -
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة -
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية -
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات عن انفجار بمركز تابع لسفارتها في بنجلاديش: "حادث عرضي"

Print
الإمارات عن انفجار بمركز تابع لسفارتها في بنجلاديش: "حادث عرضي" الإمارات عن انفجار بمركز تابع لسفارتها في بنجلاديش: "حادث عرضي"

مصراوي Masrawy

11:55 ص الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

نفت السلطات الإماراتية، الخميس، ما تم تداوله من تقارير عن وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارتها في بنجلاديش، مؤكدة أن الحادث عرضي وفقا للتحقيقات الأولية.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)على حسابها الرسمي عبر تويتر، الخميس، بتويتر، فإن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف".

وتتعاون السفارة الإماراتية في بنجلاديش، مع السلطات المحلية لإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية