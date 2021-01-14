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القوات الأفغانية تحرر 13 مدنيا من براثن طالبان

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القوات الأفغانية تحرر 13 مدنيا من براثن طالبان القوات الأفغانية تحرر 13 مدنيا من براثن طالبان

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 14 يناير 2021

كابول - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، إنقاذ ما لا يقل عن 13 سجينًا من براثن حركة طالبان.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية - في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - بأن قوات الكوماندوز حررت الأسرى من سجن تابع لطالبان في منطقة واشير بإقليم هلمند جنوب البلاد بدعم من القوات الجوية الليلة الماضية .

وأجبرت المهمة الليلية مقاتلي طالبان على الفرار إلى القرى المجاورة.

وقال مسؤولون أمنيون لوسائل الإعلام إن القوات أنقذت 13 شخصًا بينهم شرطي من قبضة طالبان خلال العملية.

واحتجزت حركة طالبان المختطفين منذ أكثر من عام داخل السجن وكانوا في حالة سيئة .. وعاد المواطنون الأفغان المفرج عنهم، بمن فيهم الشرطي، إلى عائلاتهم.

وحتى الآن لم تعلق طالبان على الحادث.

ويأتي ذلك فيما صرح المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصر بركزاي لوسائل الإعلام بأنه في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس في منطقة تشوناي بالمنطقة 13 من قندهار، استهدفت عبوة ناسفة مغناطيسية سيارة أجرة، مما أسفر عن مقتل سائق السيارة .

ولم ترد تفاصيل أخرى فيما يتعلق بانفجار العبوة الناسفة .. ولم تعلن أي جهة أو فرد مسؤوليته عن الحادث حتى الآن.

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