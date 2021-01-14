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الصحة العالمية تدعو "طوارئ كورونا" للانعقاد اليوم

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الصحة العالمية تدعو "طوارئ كورونا" للانعقاد اليوم الصحة العالمية تدعو "طوارئ كورونا" للانعقاد اليوم

مصراوي Masrawy

11:52 ص الخميس 14 يناير 2021

جنيف - أ ش أ

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، لجنة الطوارئ الصحية المعنية بفيروس كورونا إلى عقد اجتماعها السادس اليوم الخميس؛ قبل أسبوعين من موعد انعقادها المعتاد، للنظر فيما وصفته المنظمة بـ"قضايا تحتاج إلى مناقشة عاجلة".

وقال أدهانوم -في تصريح صحفي- إن القضايا تتعلق بالمتغيرات حول ، بالإضافة إلى ما يتعلق باستخدام اللقاحات وشهادات الاختبار للسفر الدولي، موضحا أن اللجنة سوف تصدر توصياتها الخاصة بالوضع الحالى لتفشي الوباء عقب انتهاء اجتماعها وبموجب اللوائح الصحية الدولية.

يشار إلى أن اللجنة تنعقد دوريا كل 3 أشهر، حيث كان اجتماع اللجنة الأول قد عقد في 22 و 23 يناير من العام الماضي 2020؛ وعقب اجتماعها الثاني وافق المدير العام على نصيحتها، وأعلن أن تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

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