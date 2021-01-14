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بتخفيضات وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في البحيرة

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بتخفيضات وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في البحيرة بتخفيضات وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:07 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب" ، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط ، وعدم إتمام الاتفاق.

كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب 18 واقعة بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

و تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي" .

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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