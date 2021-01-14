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بضائع أجنبية وعقاقير طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

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بضائع أجنبية وعقاقير طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي بضائع أجنبية وعقاقير طبية.. رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي

مصراوي Masrawy

11:57 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 8 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية ، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 1 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1509 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 204 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 1 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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