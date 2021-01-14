القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج .

وأسفرت عن ضبط كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر الحشيش– دراجة نارية بدون لوحات – مبالغ مالية " صحيحة ، مقلدة" - 6 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض – ميزان حساس ) بحوزة ( 6 أشخاص "أحدهم هارب" وسيدة "زوجة المتهم الهارب"، لأربعة منهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بالقرية المشار إليها ) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوالي (2,000,000 جنيه) اثنان مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.