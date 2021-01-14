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القبض على عصابة لتزوير وتقليد العملات الوطنية في عابدين

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القبض على عصابة لتزوير وتقليد العملات الوطنية في عابدين القبض على عصابة لتزوير وتقليد العملات الوطنية في عابدين

مصراوي Masrawy

11:51 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص وبحوزتهم مبلغ مالي فئات مختلفة مزورة بعابدين.

وبالفحص تبين أن لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهم (مبلغ مالي "فئات مختلفة" مقلدين عملات محلية، عدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم بإرشادهم ضبط المضبوطات الآتية كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية – عدد 4 جهاز طابعة ألوان – مكبس حديدي يستخدم في طباعة العلامات المائية – إسكندر – 2 شبلونة مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية محلية – أجنبية –شريط فسفوري حرارى يستخدم في طباعة العلامات المائية – كمية من ورق يستخدم في طباعة العملات الورقية – كاميرا – كمية من الأحبار تستخدم في طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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