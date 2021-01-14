بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إعادة إعمار 41 منزلًا في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت رئاسة مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، إن العمل جار على قدم وساق لإعادة إعمار 41 منزلًا بقرية الغريرة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، بتمويل من شركة إعمار الإماراتية وتنفيذ جمعية مصر الخير.

وأوضح إبراهيم نصير رئيس المدينة خلال تفقده المشروع، أنه جاري العمل لبناء وتجهيز وتشطيب المنازل، بجانب إنشاء حديقة ومكتبة طفل.

وتفقد "نصير" مركز الخدمات البريدية بقرية الكيمان ومركز الخدمات البريدية بقرية سطيح واللذين جرى الانتهاء منهما وتسليمهما لهيئة البريد المصري استعدادًا للافتتاح.