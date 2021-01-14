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"بلدي بقيق" يقترح إنشاء دوار بالمدخل الجنوبي للمحافظة

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"بلدي بقيق" يقترح إنشاء دوار بالمدخل الجنوبي للمحافظة "بلدي بقيق" يقترح إنشاء دوار بالمدخل الجنوبي للمحافظة
"آل عايد": تكثيف الجهود مع البلدية لتوفير كل الخدمات للأهالي

قدّم المجلس البلدي بمحافظة بقيق مقترحًا لبلدية المحافظة لإنشاء دوار عند المدخل الجنوبي للمحافظة تقاطع إدارة المرور.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله آل عايد، أن المجلس قدّم مقترحًا للبلدية لإنشاء دوار عند المدخل الجنوبي للمحافظة بالقرب من إدارة المرور.

وأضاف "آل عايد" أن المجلس يسعى دومًا لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها من أجل جودة الحياة.

وبيّن أن المجلس يسعى في الفترة القادمة إلى تكثيف الجهود مع البلدية من أجل توفير كل الخدمات الجمالية والترفيهية للأهالي؛ مشيرًا إلى أن هناك مقترحات تطويرية لعدد من المشاريع تتوافق مع رؤية المملكة 2030م ستنفذ بمحافظة بقيق بعد اعتمادها من الجهات المعنية.

وقال "آل عايد"، دومًا يسعى الأعضاء إلى تقديم مقترحات ومبادرات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، والتي تصب في المصلحة الأولى لخدمة أهالي المحافظة والمراكز.المجلس البلدي محافظة بقيق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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