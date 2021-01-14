بالصور.. أسوان تحتفل باليوبيل الذهبي لانتهاء العمل بالسد العالي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

بدأت محافظة أسوان، اليوم الخميس، احتفالاتها بالعيد القومي الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتهاء العمل بمشروع السد العالي وافتتاحه فى 15 يناير 1971.

وأوقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر إيقاد الشعلة، اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان.

وقال محافظ أسوان، إن الدولة المصرية تنعم بما فعله بناة السد العالي من إنجاز عظيم خلده التاريخ، مشيرًا إلى أن ما حققوه من إنجاز قبل 50 عامًا مضت، يوازي ما فعله أبطال حرب أكتوبر وغير ذلك من إنجازات ومعجزات تتحقق خلال الفترة الحالية، ولا زالت مستمرة حتى بناء مصر الحديثة.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان اقتصرت احتفالاتها هذا العام على إيقاد الشعلة، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان المحطة، بسبب جائحة كورونا.