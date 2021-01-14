بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية ومبنى التأمينات الاجتماعية

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة والمقامة على مساحة 236 فدانًا؛ للوقوف على سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبحث سبل جذب استثمارات جديدة للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتفقد المحافظ بعض المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة، منها أحد مطاحن الدقيق، وفرع إحدى شركات الأدوية والتقى بالعاملين بالشركة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مبنى التأمينات الاجتماعية والذي جرى إنشاؤه على مساحة 3 آلاف متر وجاري تجهيزه تمهيدًا لتشغيله لخدمة سكان المدينة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – أهمية المدينة الصناعية التي تضم 357 قطعة للأنشطة المختلفة الصناعية والمخازن والورش والمعارض، فضلًا عن وجود المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة والتي جرى تخصيص 40 فدانًا لها وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية منها على مساحة 20 فدانًا.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن المنطقة الصناعية، والتي جرى شغل أكثر من 250 قطعة بها بأنشطة صناعية وخدمية على مساحات تبدأ من 1000 متر وحتى 3000 متر وتوفر الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة.