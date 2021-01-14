استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ القليوبية يتفقد شوارع شبرا الخيمة وقليوب

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة بمدينتي شبرا الخيمة، وقليوب، لتفقد عدد من المشروعات، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، وأشار إلى أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري، وأكد على ضرورة متابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، خاصة بمنطقة السوق، والتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شوارع حي شرق شبرا الخيمة، وأعمال توزيع صناديق القمامة ، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج الصناديق.

وفي استجابة لمواطني شارع مسجد الرحمن بعزبة العرب بالوحدة المحلية ببلقس بمركز قليوب، تفقد المحافظ الشارع الرئيسي، بعد شكوى المواطنين من وجود كابلات كهرباء غير مدفونة، وتواصل المحافظ مع مسئولي شركة شمال القاهرة للكهرباء، لدفن الكابلات.

كما استجاب المحافظ لشكاوى المواطنين من عدم إدخال الصرف الصحي، وجرى التنسيق مع شركة القليوبية للمياه والصرف الصحي لتوصيل الصرف للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.