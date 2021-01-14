اصطدمت سيارتهم بشجرة.. إصابة 4 أشخاص في حادث سير بقنا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح، اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بشجرة، بالقرب من الاستاد الرياضي بمدينة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا إخطارًا باصطدام سيارة أجرة بشجرة في مدينة قنا، ما أسفر عن إصابة محمود حسين محمود 23 عامًا، وحسين عبدالتواب عبدالباسط 35 عامًا، سنيورة الزهيري عبدالعزيز 55 عامًا، غادة عابدين أحمد 44 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.