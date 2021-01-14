للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 مراهقين قتلوا طفلًا في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

جددت محكمة جنح مستأنف ههيا بالشرقية، اليوم الخميس، حبس 3 أطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية؛ لاتهامهم باستدراج سائق توك توك، طفل بالخامسة عشر من عمره، وقتله لسرقة دراجته البخارية بقرية "العدوة"، والتخلص من جثته وسط أرض زراعية بالقرية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفل، عمره 15 عامًا، مجهول الهوية، مصاب بطعنة نافذة بالبطن ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية "العدوة" بههيا.

وتبين أن المجني عليه يُدعى إسلام لطفي، 15 عامًا، مُقيم ببندر ههيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلً من "طارق.م" و"محمد.خ" و"السيد.ح" أعمارهم 16 عامًا، وأنهم استدراجوا المجني عليه لمكان خال من المارة، بدعوى توصيلهم، وفي الطريق أنهوا حياته وتخلصوا من الجثة في أرض زراعية ولاذوا بالفرار بعد سرقة التوك توك وبيعه بـ 1000 جنيه.

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