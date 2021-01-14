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سالم الدوسري يدعم أوراق الهلال .. قبل مواجهة التعاون
-
الثلاثاء 19 يناير 2021 12:08 صباحاً
"العفو الدولية" تدعو إلى ضبط النفس إثر الاحتجاجات في تونس
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الاثنين 18 يناير 2021 11:40 مساءً
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل سيدة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة
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الاثنين 18 يناير 2021 11:40 مساءً
ظهور صورة أسماء الأسد بلقاء لسفير كوريا الشمالية
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الاثنين 18 يناير 2021 11:32 مساءً
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"
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الاثنين 18 يناير 2021 11:25 مساءً
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة
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الاثنين 18 يناير 2021 11:25 مساءً
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار
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الاثنين 18 يناير 2021 11:25 مساءً
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية
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الاثنين 18 يناير 2021 11:23 مساءً
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية
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الاثنين 18 يناير 2021 11:23 مساءً
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد
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الاثنين 18 يناير 2021 11:23 مساءً
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DMC
8 الصبح - الرئيس السيسي يبحث مع "سيمنز" إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع
DMC
DMC
الخميس 14 يناير 2021 12:00 مساءً
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